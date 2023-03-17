Bolu’da deprem nöbeti: Evlerine girmeye korkuyorlar
Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda kişi, açık alanlarda ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.
Bolu'da dün saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre,deprem yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Depremin ardından kent genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
En büyüğü 3,9 olan artçı sarsıntıların sürdüğü kentte yurttaşlar da geceyi sokaklarda geçirdi.
Battaniye, yorgan gibi soğuktan korunacak malzemelerini yanına alan yurttaşlar, ateş yakıp banklarda oturdu.
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