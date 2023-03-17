Bolu’da deprem nöbeti: Evlerine girmeye korkuyorlar

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 08:51

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:48

Bolu'da dün saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre,deprem yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından kent genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

En büyüğü 3,9 olan artçı sarsıntıların sürdüğü kentte yurttaşlar da geceyi sokaklarda geçirdi.

Battaniye, yorgan gibi soğuktan korunacak malzemelerini yanına alan yurttaşlar, ateş yakıp banklarda oturdu.