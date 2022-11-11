Bolu eksi 9,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

11 Kasım 2022 Cuma, 15:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 9,7 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu’nun Mudurnu ve Dörtdivan ilçeleri oldu.