Bolu eksi 9,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde, Bolu bu gece eksi 9,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 9,7 derece olarak kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu’nun Mudurnu ve Dörtdivan ilçeleri oldu.
Video Haberler
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- Duruşma sonrası ilk açıklama