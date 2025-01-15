Bolu'da ev sahibi dehşet saçtı: Kiracısını silahla yaraladı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:34

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:37

Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı.

Ev sahibi N.G.’nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. M.Ş.’nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti. M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı. M.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.