Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu: Görüş mesafesi 40 metreye düştü
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.
Karayolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.
Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi bölgede yer yer 40 metreye kadar düştü.
Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: #bolu dağı #Sis #sağanak yağış #sağanak
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