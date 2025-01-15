Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu: Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:20

Karayolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi bölgede yer yer 40 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.