Bolu’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci taburcu edildi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:24

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:36

Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 17 öğrencide, öğle yemeğinin ardından şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Öğretmenleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesine karşı öğrencilerin yedikleri yemekten numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.