Bolu'da içme suyu zehirlenmelerinde sayı 141'e ulaştı
Bolu’da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran kişi sayısının 141’e ulaştığı ve 53 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.
Merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran yurttaşların sayısı Bolu Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre 141 olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada, "87 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 53 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.
İDDİALAR
Zehirlenmelere neyin neden olduğu konusunda farklı iddialar var. Kurban atıklarının şebeye karışarak zehirlenmelere neden olduğu ileri sürülüyor. Diğer bir iddia ise önceki günlerde meydana gelen sel sularının içme suyuna karışması.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Öte yandan köyün içme suyunu karşılayan kaynaklarda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı. Su deposunun paslanan boru sistemi değiştirildi. 400 hanelik köye kontrollü olarak su verilmeye başlandı.
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