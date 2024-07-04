Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:28
Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti
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Bolu'nun Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde hayvancılıkla uğraşan Nevin Tekin (52), hayvanların bakımını yaptığı sırada ineğin çifte atması sonucu ağır yaralandı.

Kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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