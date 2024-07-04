Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde hayvancılıkla uğraşan Nevin Tekin (52), hayvanların bakımını yaptığı sırada ineğin çifte atması sonucu ağır yaralandı.
Kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- Erden Timur'dan Szymanski ve Fred itirafı!
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt
- Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması
- Sinem Ayyıldız o fotoğraf sonrası sessizliğini bozdu!