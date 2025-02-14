Bolu’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:21

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:21

Mudurnu-Göynük karayolunda sabah saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol üzerinde seyreden H.S. yönetimindeki 06 S 65022 plakalı bir piliç firmasına ait işçi servisi, Uzunçam köyünde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarına devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.



