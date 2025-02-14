Bolu’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Bolu’da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan 22 işçi, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bolu’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:21

Mudurnu-Göynük karayolunda sabah saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol üzerinde seyreden H.S. yönetimindeki 06 S 65022 plakalı bir piliç firmasına ait işçi servisi, Uzunçam köyünde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarına devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.



Etiketler: #işçi servisi #kaza #yaralı #bolu

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