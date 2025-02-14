Malatya'da 3 araç birbirine girdi: Viyadükte zincirleme kaza!

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Malatya'da 3 araç birbirine girdi: Viyadükte zincirleme kaza!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:35

Kentin batı girişinde yer alan Beylerderesi Viyadüğü’nde 07.15 sıralarında seyir halinde olan M.G.D. idaresindeki 44 S 1104 plakalı servis aracı, B.P. yönetimindeki 44 S 1704 plakalı otobüs ve M.Ş.’nin kullandığı 44 AFZ 098 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada sürücü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Malatya

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