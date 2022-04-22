Bolu'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü
Bolu’da Mehmet Erdem (78) isimli vatandaş sahurdan sonra tartıştığı eşi Nur Erdem'i (71) bıçaklayarak öldürdü.
Olay bu sabah 05:00 sıralarında il merkezine bağlı Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde işlendi. 78 yaşındaki Mehmet Erdem ve 71 yaşındaki eşi Nur Erdem arasında oturdukları dairede henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Erdem, mutfakta bulunan bıçağı alarak eşi Nur Erdem’e saldırdı. Nur Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde öldürdüğü eşinin başında bekleyen adamı gözaltına aldı.
Nur Erdem'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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