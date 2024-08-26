Bolu'da kan donduran olay: Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdi!

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğlu ile tartışan 12 yaşındaki çocuğu gören kadın, otomobili üstüne sürerek ezdi. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:51
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Olay, 11 Ağustos’ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y.’i otomobiliyle ezdi.

Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y’yi çıkarmaya çalıştı.

Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OĞLUYLA KAVGA ETTİĞİ İÇİN EZMİŞ!

S.E.Y’nin, olayı gerçekleştiren G.M.U.’nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.


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