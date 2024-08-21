Bolu'da kaybolan 13 yaşındaki down sendromlu çocuk bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki down sendromlu çocuk, evine 5 kilometre mesafede bulundu.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 08:57
Abone Ol google-news

Bolu'da kaybolan 13 yaşındaki down sendromlu çocuk, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan E.Y.'den haber alamayan yakınları, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllü dernekler BAKE, MEB AKUB, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği ve ATAK'tan oluşan 61 kişilik arama kurtarma görevlisi, çocuğun bulunması için köy çevresinde arama-tarama çalışması yürüttü.

Çocuk, köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Gölköy Sulama Göleti çevresinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Y. ailesine teslim edildi.


bolu haberleri

İlgili Haberler

Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınına ilişkin açıklama: Bolu tarihinin en büyük yangını

Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınına ilişkin açıklama: Bolu tarihinin en büyük yangını
Futbolun şiddetle sınavı!

Futbolun şiddetle sınavı!
Bolu'daki orman yangınında yaşadıklarını anlattılar: 'Ağladık ama elimizden gelen bir şey yoktu'

Bolu'daki orman yangınında yaşadıklarını anlattılar: 'Ağladık ama elimizden gelen bir şey yoktu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler