Futbolun şiddetle sınavı!

20 Ağustos 2024 Salı

Ülkece şiddet toplumuyuz. Gencin, yaşlının, kadının, çocuğun, milletvekilinin, sokakta kimseye zararı olmayan minik kedinin bile can güvenliği sorunu var. Kafası bozulan şiddete başvuruyor! Çünkü ceza almayacağını biliyor! Spor; futbol sahaları ise şiddetin nirvanasında! Çok değil, 7-8 ay önce bu ülkede üstelik Süper Lig maçında hakemin burnu kırıldı yediği yumrukla. Şiddeti uygulayan kulüp başkanıydı! Hatırlı birileri araya girdi, konu hapis cezası uygulanmadan kapandı. Arada Amedspor ve Bursaspor merkezli ırkçı hareketler gördük! F.Bahçe derbisinde, ev sahibi G.Saray’ın genel sekreteri, “dövülmekle” tehdit edildi, stat müdürünün kaburga kemiği kırıldı. Trabzon’da futbolcuya direkle saldıran taraftar, sahaya giren taraftarın yüzüne tekme atan oyuncu modeli vardı!

Son olarak Göztepe-F.Bahçe maçında, Türkiye’nin en köklü 3-5 ailesinden birinin veliahtı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha içinde arkasından itilerek yere düşürüldü. Yukarıdaki eylemler için onlarca cümle kurarız, ama, fakat, ancak diye başlayan; paydaşlarımızı savunuruz. Ama gelin kurmayalım. Çünkü Türk futbolunun yüzü kızardı; bunu biz demiyoruz. Holiganizmin lider ülkesi İngiltere’nin ünlü Daily Mail gazetesi, “Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı” başlığını attı. İspanyol Mundo Deportivo, “Bir utanç daha” dedi. Demek ki, ülkeyi, sporu, futbolu yönetenlerin göremediğini Batılılar uzaklardan fark etmiş!

İşin kötüsü olayların dozu da artıyor. Cezasızlık anlayışı bu hızla devam ederse yakında acı ve telafisi mümkün olmayan olaylar yaşarız. Üstelik önümüzde kendince kabahat saydığı işleri kaba kuvvetle çözmeye çalışan eski milli futbolcu AKP Milletvekili Alpay Özalan rol modeli var! “Niye kürsüde konuşan mevkidaşına saldırdın” diyene, “Cezasını ben kestim” karşılığı verebilen! Galatasaray Stat Müdürü’nün kemiğini kıranı, “yumruk atmadım”, Ali Koç’u yere devireni, “Zemin kaygandı, itmedim, tutmak istedim” dediği için serbest bırakırsak, hepimiz Alpay oluruz!

Bir cümle TFF’ye; başta İbrahim Hacıosmanoğlu olmak üzere herkes futbolun şiddet tarafını iyi biliyor; gelin, öyle ceza maddeleri oluşturun ki, hakeme, futbolcuya, yöneticiye, başkana dokunan, ırkçılık yapan, şiddete başvuran yansın, bir daha stat yüzü göremesin! Bir cümle de Kulüpler Birliği Vakfı’na; Ali Koç’a saldırıda çoğunuz sessiz kaldınız, bazılarınız rica üzerine açıklama yaptınız. Birlik başkanınızı sahada tartaklandığı için renk körlüğü nedeniyle savunmuyorsanız, kapatın o kurumu! Bir cümle de TBMM’ye; şu 6622 sayılı Sporda Şiddet Yasası’nı güncelleyin!