Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası

Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürüklediği belirlenen sürücüye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.

AA
30 Ağustos 2022 Salı, 11:34
Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası
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Bolu'nun Hamzabey köyünde yaşayan R.B, köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.


Köpek araç

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