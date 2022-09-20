Bolu'da okul müdüründen veliye darp iddiası hakkında harekete geçildi
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün veliyi darbettiği iddiası hakkında soruşturma yapılmak üzere işlem başlatıldığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 19 Eylül'de yerel basında yer alan "Okul müdüründen veliye dayak" konulu haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği aktarılarak, "Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan tartışmada darbedildiğini iddia eden velinin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
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