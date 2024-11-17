Bolu'da orman kaçakçılığı denetimi: 'Kaçak odun' dolu kamyonlar yakalandı
Bolu’da, orman kaçakçılığı denetimlerinde kaçak odunlarla yakalanan 3 araca adli, 2 araca ise idari işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da orman kaçaklığıyla mücadele kapsamında 282 mobil denetim noktasında farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde, 340 araç durdurularak kaçak orman emvali taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi.
Yapılan denetimler sonucunda 3 araca adli işlem, 2 araca ise idari yaptırım uygulandı.
Tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin tüm bilgi, bulgu ve deliller Cumhuriyet Savcılığı’a teslim edilerek sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma işlemleri başlatıldı.
Etiketler: #bolu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- 'Atatürk’e bağlılık ne zamandan beri suç sayılıyor?'
- 'Bahçeli ile görüşmesini MYK'de anlattı'