Bolu'da 'kaçak kesim' iddiası: 4 tutuklama

Bolu'da ormanda kaçak ağaç kesimi yaparak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da 'kaçak kesim' iddiası: 4 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:06

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve Gerede ilçesinde 792 göknar ağacının kesilip kaçak olarak Ankara'ya sevk edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda ağaçların kesim ve nakliye işlerinde çalıştıkları belirlenen zanlılar İ.A, A.A. ve S.B, Bolu'nun Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, ağaçları satın alan F.A. ise Ankara'da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Orman

İlgili Haberler

Hyundai'nin ilk tam elektrikli performans modeli IONIQ 5 N Türkiye'de satışta

Hyundai'nin ilk tam elektrikli performans modeli IONIQ 5 N Türkiye'de satışta
Orman işletmeciliği tarihimize bakış - Prof. Dr. Abdi Ekizoğlu

Orman işletmeciliği tarihimize bakış - Prof. Dr. Abdi Ekizoğlu
Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler