Bolu'da 'kaçak kesim' iddiası: 4 tutuklama
Bolu'da ormanda kaçak ağaç kesimi yaparak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve Gerede ilçesinde 792 göknar ağacının kesilip kaçak olarak Ankara'ya sevk edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda ağaçların kesim ve nakliye işlerinde çalıştıkları belirlenen zanlılar İ.A, A.A. ve S.B, Bolu'nun Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, ağaçları satın alan F.A. ise Ankara'da gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Orman
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