Bolu'da parkta oturan 4 Suriyeli bıçaklandı: "Defolun ülkemizden"
Bolu'da parkta oturan 4 Suriyeliyi, "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" diyerek bıçakla yaralayıp darbeden 4 kişi tutuklandı.
Saldırı dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, M.A, Ş.T, Ş.Ö. ve A.A, parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H, A.A, M.E. ve S.A'ya "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" dedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu A.H.H, A.A. ve S.A. bıçaklandı, M.E. ise darbedildi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı