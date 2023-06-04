Bolu'da sağanak: Dereler taştı, Abant yolunda göçükler oluştu
Bolu'da sağanak nedeniyle dereler taştı, ağaçlar devrildi, Abant Gölü Milli Parkı yolunda göçükler oluştu.
Kentte günlerdir süren sağanak, bugün etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle dereler taştı; Abant Gölü Milli Parkı yolunda göçükler oluştu.
Küçük çaplı heyelanların da yaşandığı yolda; tatilciler, araçları ile kontrollü geçiş yaptı. Dere kenarındaki çam ağaçları da devrilerek taşan suya karıştı.
MESİRE ALANLARI SUYLA DOLDU
Abant Gölü Milli Parkı'ndaki mesire alanlarıysa su ile kaplandı.
Sağanağın ardından ekipler, iş makinesi ile bölgede çalışma başlattı.
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