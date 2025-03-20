Bolu'da 'şap hastalığı' alarmı: 22 köy karantinaya alındı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:02

Güncelleme: 20.03.2025 - 16:02

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köyleri 7 Mart tarihinde şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iki köyde de şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

ÇEVREDEKİ 22 KÖYE TEDBİR UYGULANDI

Öte yandan karantinaya alınan 2 köyün yakınındaki 10 kilometre çapındaki köyler içinde hayvan giriş çıkışı yasalandı. Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Mangırlar, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Pelitözü, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köyü olmak üzere toplamda 22 köyde şap hastalığı tedbiri yapılıyor.

Tedbir kurallarına uymayan köylerde ise, tespit halinde yurttaşlara cezai işlem uygulanacak.