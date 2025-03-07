Bolu'da şap hastalığı alarmı... İki köy karantinaya alındı!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı. Ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.
Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.
Etiketler: #Hayvan Pazarı #Karantina #şap hastalığı #bolu
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