Bitlis'te şap karantinası: Bölge karantinaya alındı
Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde görülen ani hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemelerde şap hastalığı tespit edilerek köy karantinaya alındı.
Yurttaşlar tarafından haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çanakdüzü köyünde şap hastalığına rastlandı.
Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bölgedeki hayvan hareketliliği durdurulurken 13 köyde aşılama seferberliği başlatıldı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, 4 gün içinde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana aşı uygulandığı, karantina bölgesinde kontrol ve aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Üreticilere tedbirlere uymaları ve şüpheli vakaları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: #şap hastalığı #bitlis #Karantina
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi