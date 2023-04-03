Bolu’da tekne alabora oldu: Kayıp bir kişi aranıyor

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde balıkçı teknesinin batmasıyla, suya düşen Ferdi Uludağ (44) kayboldu, Uğur Çınar (33) ise yüzerek kıyıya ulaştı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:01
Bolu’da tekne alabora oldu: Kayıp bir kişi aranıyor
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Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde meydana gelen olayda, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için gölete gelen arkadaşlar Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ, teknenin batmasıyla suya düştü.

Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıktı, Uludağ ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından Zonguldak Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden de yardım istendi.

Bölgeye gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptı, ardından botla arama çalışmalarına başladı.


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