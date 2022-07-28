Bolu'da TEM’in Ankara yönü 20 gün trafiğe kapatıldı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nun Dörtdivan mevkiinde yapılacak üst yapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü 20 gün boyunca trafiğe kapatıldı.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:40
Bolu'da TEM’in Ankara yönü 20 gün trafiğe kapatıldı
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Bolu’da TEM Otoyolu Ankara yönü Dörtdivan mevkiinde üst yapı onarım çalışması başlatıldı.

Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “25.07.2022-13.08.2022 tarihleri arası Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan mevkii Dinlenme Tesisleri-Dörtdivan Bağlantısı arasında üstyapı onarımı yapılacağından, geçişler İstanbul istikametinden çift yönlü verilecektir. Sürücülerimizin tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi


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