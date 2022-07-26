Bolu’daki zehirlenme vakalarında yeni gelişme: Etten numune alındı

26 Temmuz 2022 Salı, 15:20

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran yurttaşların sayısı Bolu Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre 141 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, "96 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

BORULAR YENİLENİYOR

16 Haziran tarihinden itibaren su verilmeyen Yuva köyünde bulunan su depolarına giden boruları yenileme çalışması başlatıldı. İş makineleriyle kazılarak su depolarına giden boruları tespit eden ekipler, kırılan ve eskiyen boruları yenileriyle değiştiriyor.

KURBAN ETLERİNDEN NUMUNE ALINDI

Olayın yaşandığı günden itibaren düzenli olarak su depolarından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara götürülüyor. Zehirlenme olayına sebep olan bakterinin tespit edilmesi çalışmaları devam ederken, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de hastalanan kişilerin evlerinde bulunan kurban etlerinden ve bahçelerdeki ürünlerden numune aldı. Geniş çaplı yürütülen soruşturma çerçevesinde etlerden ve sebzelerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.