Bolu Valiliği'nden içme suyundan zehirlenenlere ilişkin açıklama
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 44'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.
Hastaneye dünden bu yana yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 44 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir" bilgisine yer verildi.
Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.
Video Haberler
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Duvardaki yazılar dikkat çekti