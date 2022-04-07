Bolu'da toplu taşımaya yüzde 40 zam

07 Nisan 2022 Perşembe, 18:01

Bolu Belediyesi nisan ayı 2’nci Meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında bugün yapıldı. Oturumda, akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak toplu taşıma ücretlerine zam yapılması teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi, Bolu Belediyesi halk otobüslerinde daha önce 5 TL olan tam biletin 7 TL, daha önce 3,75 TL olan öğrenci biletinin ise 5 TL olarak belirlenmesini kabul etti.