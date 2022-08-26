Bolu'da toprak kayması doğalgaz borusunu kopardı
Bolu Belediyesi'ne ait eski katlı otopark alanında yapılan çalışmalar sırasında sağanakla birlikte toprak kayması yaşandı. Toprak kayması, doğalgaz borusunu kopardı.
Bolu'da, temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, doğalgaz borusunun kopmasına neden oldu.
Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta geçtiğimiz aylarda yıkılan Bolu Belediyesi'ne ait eski katlı otopark alanında çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak nedeniyle küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Toprak kayması yaşanan alanda bulunan doğalgaz borusu koptu.
Bölgede gaz kokusu olduğunu fark eden yurttaşlar, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, doğalgaz ekipleri ise hatta bulunan gaz akışını kapattı. Doğalgaz hattındaki gaz tamamen bittikten sonra ekipler kopan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.
Ayrıca polis ve zabıta ekipleri de çalışma yapılan alanın çevresinde bulunan cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapalı tuttu.
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