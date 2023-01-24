Villa bahçesinde dehşet! Çocuğu kaçırıp sandalyeye bağladı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:16

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:25

Bolu'nun Alpağut Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kayseri'den gelen O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğunu gördü ve uzaktan izlemeye başladı.

Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö., yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi. Küçük çocuğun eve girmesini fırsat bilen O.Ö., bahçede bulunan köpeğin kapısını açarak köpeği dışarı çıkardı. Köpeği villadan uzaklaştıran O.Ö., köpeği de sakladı.

"BEN SENİN KÖPEĞİNİ GÖRDÜM"

Bahçede köpeğinin olmadığını fark eden küçük çocuk köpeğini aramaya başladı. Şüpheli, bu kez çocuğun yanına giderek 'Ben senin köpeğini gördüm' dedi ve küçük çocuğu peşine taktı.

O.Ö., köpeğini bulma vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinin çatısına götürdü. O.Ö. burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup bantla ağzını kapatarak kollarını ve bacaklarını bağladı.

Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra eve gelen çocuğun annesi, oğlunu bulamayınca panikledi. Evin kapısını açık gören anne, eşi M.Ö.’yü aradı. Herkes çocuğu ararken, şüpheli ise fidye istemek için evin yolunu tuttu. Evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö., panikleyip koşarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Çocuğu arayan kalabalık ise şüphelinin peşine takıldı. Çocuğun babası M.Ö., yurttaşlar ve polis tarafından kovalanan şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan bir manavın önünde yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

FİDYE İÇİN KAÇIRMIŞ

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çocuğu fidye için kaçırdığını ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 50 metre uzaklıkta bulunan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti. Tarif edilen adrese giden aile ve polis ekipleri çocuğu, ağzı ve vücudu sandalyeye bantlanmış halde buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli O.Ö. sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesi'ne götürüldü.