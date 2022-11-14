Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin lira fidye istediler: 10 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp yakınlarından 500 bin lira fidye istedikleri iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Çayırova Polis Merkezi Amirliği"ne, bir kişinin alıkonulduğu ve şüpheliler tarafından yakınlarından 500 bin lira talep edildiği şeklinde müracaat yapıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 10 Kasım'da olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra Ovacık Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda rehin alınan yurttaş kurtarılırken, 3 şüpheli daha yakalandı.
7 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında konuyla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 5, İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı, birine adli kontrol hükümleri uygulandı.
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