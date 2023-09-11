Bolu'daki 'kızılgeyik' avı kararı TBMM'ye taşındı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:57

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:57

CHP'li Türker Ateş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Önergede; Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nce '2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı' yayımlandığı belirtildi.

Karar uyarınca, 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren çeşitli illerde kızılgeyik, karaca, çengel boynuzlu dağ keçisi ve Anadolu yaban koyununun ücret karşılığı avlanmasına izin verildiği aktarıldı.

BAKAN YUMAKLI'YA 5 SORU

Ateş, Bolu'da 14 kızılgeyiğin 408 bin lira bedelle avlanabileceğini belirterek, şu soruları yöneltti:

1- Son 10 yılda 'av turizmi' adı altında kaç hayvanın avlanmasına izin verilmiştir? Hangi tür hayvanların avlanması için ilana çıkılmıştır? Bunlar arasında kızılgeyiklerin sayısı nedir?

2- Bu dönemde yaban hayvan avlarından ne kadar gelir elde edilmiştir? Kızılgeyikler için bu rakam ne olmuştur?

3- Ülkemize 'av turizmi' için yurt dışından son 10 yılda gelen yabancı uyruklu kişi sayısı nedir?

4- Ekim 2021'de Bolu'yu kapsayan kızılgeyik av ihalesine karşı Vegan Derneği Türkiye tarafından açılan davada, Bolu İdare Mahkemesi tarafından Bakanlığın bu hayvanların popülasyon dinamiğine ilişkin etüt-envanter raporlarının yetersiz bulunmasıyla 15 kızılgeyik avı için açılan ihale iptal edilmiştir. Yeni av sezonunda Bolu'da 14, toplamda 57 kızılgeyik için av yasağının kaldırılmasını destekleyen etüt-envanter çalışması yapılmış mıdır? Buna göre Bolu'da ve ülke genelinde kaç kızılgeyik yaşamaktadır?

5- Bugüne kadar kaç yaban hayvan avı mahkemeler tarafından iptal edilmiştir?