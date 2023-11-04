‘Borç-alacak' tartışması can aldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, borç-alacak nedeniyle tartıştığı Şeref K. (90) tarafından tabancayla vurulan Mehmet Kalkan (67), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçedeki Aydın Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Kalkan ile Şeref K., caddede karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şeref K., tabancayla Mehmet Kalkan'a 2 el ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde kaldırıma yığılan Kalkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şeref K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet Kalkan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Dilan Polat'ın kayınvalidesi isyan etti: Çok sinirliyim
- Dilan ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!