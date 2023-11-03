Çorum'da iş cinayeti: Üzerine gübre çuvalları devrilen işçi öldü!

Çorum'da üzerine gübre çuvalları devrilen 59 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 21:36
Çorum'da iş cinayeti: Üzerine gübre çuvalları devrilen işçi öldü!
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Alınan bilgiye göre, Mecitözü ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait depoda işçi olarak çalışan Muharrem Yıldırım'ın (59) üzerine gübre çuvalları devrildi.

Yıldırım'ın hareket etmediğini gören diğer işçiler 112'den yardım arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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