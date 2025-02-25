Borç cinayeti! Öldürülen gencin evindeki 170 bin TL kayıp

Antalya'da borç nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülen Alper Aldemir'in annesi, oğlunun evinde bulunan 170 bin liranın kaybolduğunu iddia etti. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Borç cinayeti! Öldürülen gencin evindeki 170 bin TL kayıp
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:06

Antalya'da, arkadaşı Alper Aldemir'i borç meselesi yüzünden öldüren Kadir Can İbicek’in yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan maktulün annesi Safiye Aldemir, oğlunun evinde 170 bin liranın kaybolduğunu iddia ederek, “Parayı kim aldı?” diye sordu.

İddiaya göre; Alper Aldemir, arkadaşı Kadir Can İbicek ve onun kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde misafir etti. Bir süre sonra İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç aldı. Ancak borç ödenmeyince Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanına el koyarak borç ödendiğinde geri vereceğini söyledi.

Bunun üzerine Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., tanıdıkları taksi şoförü M.T. ile Aldemir’in evine gitti. Kapıda tartışma yaşanırken Alper Aldemir, Hatice Ç.'ye tokat attı. Çığlıkları duyan İbicek, taksiden inerek elindeki tabancayla Aldemir'e ateş edip öldürdü. İkili, olay yerinden taksiyle kaçtı ancak kısa süre içinde yakalandı.

Sanıklar bugün Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen İbicek, önceki beyanlarını tekrar etti. Maktulün annesi Safiye Aldemir ise, “Oğlumun evinde 170 bin lira vardı. Biz Almanya’daydık, o para kayboldu. Kim aldı?" diyerek olayın farklı bir boyutu olabileceğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Etiketler: #Cinayet #Antalya

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