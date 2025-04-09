Borç kavgası cinayetle bitti

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:06

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:06

Konya’nın Seydişehir ilçesinde borç nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Seyit Ali D. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Ali Güneş’i tüfekle vurarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre, Seyit Ali D. ile Ali Güneş arasında borç nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyit Ali D., yanında getirdiği tüfekle Ali Güneş’e ateş etti.

Karnından yaralanarak yere yığılan Güneş için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan Seyit Ali D. ise olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, Ali Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güneş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.