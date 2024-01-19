Borçlarını ödemelerine rağmen icra takibi başlatmışlardı: Tutuklandılar!

Yüksek faizle para verdikleri 43 kişi hakkında, borçlarını ödemelerine rağmen imzalattıkları senetlerle 15 milyon liralık icra takibi başlatan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:25
Borçlarını ödemelerine rağmen icra takibi başlatmışlardı: Tutuklandılar!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında M.S., İ.K. ve S.D. adlı şüphelilerin, faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, karşılığında imzalattıkları yüksek meblağlı senetleri, borçlarını ödemelerine rağmen geri vermedikleri tespit edildi.

Bu yöntemle 43 kişi hakkında toplam 15 milyon liralık icra takibi başlattığı belirlenen şüpheliler 16 Ocak’ta adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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