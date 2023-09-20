Borçlu belediyeden kredili jest!
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır’ın Çermik ilçesine park ve spor alanı, Hani ilçesine de hayvan pazarı ve idare binası yapmasına eski CHP Grup Başkanvekili Atila Tekçan tepki gösterdi. Tekçan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Hazine’ye borcu yerine camilerini verdi. En kıymetli arsa ve tarlalarını sattı" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’ın Çermik ilçesine park ve spor alanı, Hani ilçesine de hayvan pazarı ve idare binası yapıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, hazineye olan borcu ile “En Borçlu Belediyeler” sıralamasında ikinci olmuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi eski CHP Grup Başkanvekili Atila Tekçan duruma tepki gösterdi. Tekçan, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Hazine’ye borcu yerine camilerini verdi. En kıymetli arsa ve tarlalarını sattı. Yatırım diye yaptığı projeleri hukuka uygun bulunmadı. Ancak şimdi kredi alarak yani borcun üstüne borç katarak Diyarbakır’ın Çermik ilçesine ihale başlangıç rakamı 7 milyon TL olan 40 bin metrekare park ve spor alanı yapıyor. Diyarbakır Hani ilçesine 9.7 milyona hayvan pazarı ve idare binası yapmaya da devam ediyor” diye konuştu.
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