Borcunu taksitlendirme talebi reddedilince vergi dairesi önünde lastik yaktı
Çaycuma Vergi Dairesi önünde bir yurttaş, vergi borcunun taksitlendirilmesi talebi reddedilince tepkisini kurumun önünde araba lastiği yakarak gösterdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde S.Ü. isimli yurttaş, Çaycuma Vergi Dairesi önünde tepki amacıyla otomobil lastiği yaktı.
Yerel Pusula gazetesinde yer alan iddiaya göre; S.Ü.'nün akrabasına ait olan kamyonet, vergi borcu nedeni ile bağlandı. Kurumla görüşerek borcun taksitlendirilmesini isteyen S.Ü., bu talebine olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine S.Ü. kurumun önüne getirdiği araba lastiğini ateşe verdi.
S.Ü. olay yerinden uzaklaşırken alevlere Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
S.Ü. daha sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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