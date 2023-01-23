Borcunu vermeyince arkadaşının evini kurşunladı
Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, M.S. 2 ay önce borç verdiği arkadaşı H.A.'nın evine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda M.S.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı.
Yakalanan şahıs ifadesinin ardından savcının talimatıyla
serbest bırakıldı.
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