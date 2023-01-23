Borcunu vermeyince arkadaşının evini kurşunladı

Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle ev kurşunlayan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:47
Borcunu vermeyince arkadaşının evini kurşunladı
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Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, M.S. 2 ay önce borç verdiği arkadaşı H.A.'nın evine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda M.S.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Yakalanan şahıs ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. 


Samsun borç arkadaş

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