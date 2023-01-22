Bakırköy'de dehşet: Çocukluk arkadaşını boğazını keserek öldürdü!
İstanbul, Bakırköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Mesut Yaman’ın (29) çocukluk arkadaşı Sedat G. (26) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kadıköy’de bir otelde yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat G. ifadesinde; "Bana küfretti, aramızda tartışma çıktı" dedi.
Bakırköy’de 20 Ocak 2023 tarihinde saat 00.45 sıralarında bir altgeçit altında boğazından bıçaklamış halde bulunan Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
BASKINLA YAKALANDI
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G. Kadıköy’de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelenin yakalandığı anlar ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı. O anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.
ARKADAŞI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ölen Mesut Yaman’ın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.
Soruşturma sonucunda birlikte kaldığı öğrenilen şüpheli ve maktulün olay günü aralarında küfürleşme yüzünden tartışma çıktığı ardından cinayetin meydana geldiği tespit edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "KÜFRETTİ TARTIŞTIK"
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan ve daha önceden 7 suç kaydı bulunan şüpheli Sedat G. emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Olaydan önce birlikte otururken aramızda tartışma çıktı. Bana küfretti. Bunun üzerine kendimi kaybettim. Sonra korkup oradan kaçtım" dedi.
Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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