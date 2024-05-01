Bornova 1 Mayıs’ı Yeni Türkü ile kutladı

Bornova’da 1 Mayıs İşçi Bayramı Yeni Türkü ile kutlandı. Bornova Belediyesi tarafından Büyükpark’ta düzenlenen konseri binlerce İzmirli izledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “1 Mayıs’ta yüreğimiz Genel Başkanımız ve emekçi kardeşlerimizle birlikte Taksim Meydanı’nda atacak” diye konuştu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:52
Bornova 1 Mayıs’ı Yeni Türkü ile kutladı
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İzmir’de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları başladı.  Bornova Belediyesi Büyükpark’ta Yeni Türkü konseri düzenledi. 1 Mayıs’ta tüm emekçileri Gündoğdu Meydanı’na davet eden Başkan Ömer Eşki, “Biz burada çok heyecanlıyız ancak asıl heyecan  Taksim Meydanı’nı zorlayacak devrimcilerde, emekçilerde. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere o meydana yüreğiyle, gövdesiyle, bileğiyle gidip emeğin ve solun mücadelesini verecek tüm yoldaşlarımı Bornova’dan saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kalbimiz, gönlümüz onlarla olacak. Kazancı Yokuşu’nda yitirdiğimiz şehitlerimizi anacağız. İnanıyoruz ki emek mücadelesi Taksim’de tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazanacak” dedi. Sendikacı bir aileden geldiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sendikacı aileden geliyorum, sendika emekçisi, temsilcisi bir kadının eşiyim. Sendika şube başkanlığı yaptım. Sizlerin içinden gelen biriyim. Bu nedenle bu gecenin anlamı benim için çok büyük” diye konuştu.

BUGÜNE YENİ TÜRKÜ YAKIŞIRDI

Solist Derya Köroğlu’na çiçek takdim ederek teşekkür ettiği Yeni Türkü grubundan övgüyle söz eden Başkan Ömer Eşki, “Yeni Türkü Türkiye’de aydınlığın, çağdaşlığın, demokrasinin simgelerindendir. Süper Baba dizisinin o muhteşem ezgisini dinleyerek büyüdüm. Eşimle ilk el ele tutuştuğumuzda ‘Yağmurun Elleri’ şarkısını söylemiştik. Türkiye’de güzel olan, kutlu olan, mutlu olan ne varsa emekle inşa edildi. Bizim de emek gününde içimiz içimize sığmadı ve ‘Bornova’ya Yeni Türkü yakışır’ dedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Maskeli Balo şarkısı ile başlayan konserde Bornova’nın sembol alanlarından Büyükpark’ı dolduran binlerce İzmirli unutulmaz bir gece yaşadı. Hayranları grubun yıllarca dillerden düşmeyen şarkılarına coşkuyla eşlik etti.


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