Bornova 500 depremzedeyi misafir edecek

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:34

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:34

Yaşanan depremler sonucu mağdur olan afetzedelere kapılarını sonuna kadar açan Bornova Belediyesi, İzmir’e gelerek belediyede müracaat eden yüzlerce depremzedeye sıcak yuva sunuyor. Felaketin vurduğu vatandaşların yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, nevresim, giyecek ve ayakkabı gibi temel ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından konakladıkları yerlerde karşılanıyor. Hayırsever iş insanları ve vatandaşların destekleri de aralıksız devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tüm bu acıların ve zorlukların üstesinden elbirliğiyle kalkacağız. Ülke olarak kenetlenmemizin, birlik olmamızın zamanıdır. Belediyemiz bünyesinde ki tesislerimiz, yurtlarımız ve kurumlar arası işbirliği ile çevrede bulunan oteller ile duyarlı vatandaşlarımızdan gelen yardımlar sayesinde 500 kişiyi ilçemizde konuk edebileceğiz” dedi.



Yaşadıkları şoku atlatmaya çalışan deprem mağduru vatandaşlar, kendilerine bu imkânı sağlayan Bornova Belediyesi’ne ve gece gündüz demeden yardımcı olan personele teşekkür etti.

“YAKINLARIMIZI GÖÇÜK ALTINDAYKEN GELMEK ZORUNDA KALDIK”

Hatay’dan gelen Adnan Güçlü, “Bizim halimizi bizim durumumuzda olanlar anlar. Psikolojimizi anlatmaya dilimiz varmıyor. Biz buraya daha yakınlarımız göçük altındayken gelmek zorunda kaldık. Çünkü kardeşimin bebeği var. Evlerimiz pert oldu. İçeride olan ziynet eşyalarımızı, paramızı bile alamadık. Oradaki yakınlarımızla konuştuğumuzda yağma ve talanların başladığını öğrendik. Çok üzülüyoruz. Allah orada kalanlara da sabır versin. Bornova Belediyesi bize kıyafet, kalacak yer verdi. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın Çiğli köyünden geldiğini söyleyen Ali Akdeniz ise, “Evimiz yıkıldı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Depremden sonra biz köye kendi imkanlarımızla kepçe, araç ve gereç getirttik. Hala enkaz altında olan ölüler var. Kahramanmaraş, Pazarcık diye bir yer artık kalmadı. Sonumuzun ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

“ÇOK İNSAN ÖLDÜ”

Kahramanmaraş’tan İzmir’e gelen Settar Bodur, “6 Şubat sabaha karşı 4:17’de depreme yakalandık. Binamız ağır hasar aldı. İlk depremde canımızı zor kurtardık. Dışarı çıktık. İlk gün binaları yıkılan komşularımıza yardımcı olmaya çalıştık. Her yer kar, yağmur, çamur içindeydi. Sonra İzmir'e geldik. Bornova Belediyesi bize yurdunu açtı. Burada kalmaya başladık. Rahatız. Orada ölenlere Allahtan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraşlı Fatma Arı da, “Eşim Osman Arı ve oğlumla İzmir’e geldik. Bornova Belediyesi’nin yurdunda kalıyoruz. Evimiz ağır hasarlı. Maraş’ta binaların çoğu yıkıldı. Çok insan öldü. Ama çok şükür ki bizim canımız sağ. Depremde olduğumuz gibi evden çıktık. Sonradan sadece kimliklerimizi alabildik. Lazım olan her şeyi buradan verdiler. Yiyecek, içecek, kıyafet her ihtiyacımız karşılanıyor” şeklinde konuştu.

“MARAŞ’A GERİ DÖNECEĞİZ”

Bornova Belediyesi’nin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Kahramanmaraş’tan gelen Meryem Silahlı ise, “Çalışanlar bizimle ilgilenip ihtiyaçlarımızı soruyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama kalbimiz Kahramanmaraş’ta bıraktıklarımızın yanında. Eşlerimiz yardım edebilmek için orada kaldılar. Biliyoruz ki dayanışmayla elbirliği ile bu günleri de aşacağız. Evimiz her şeyimiz gitti. Yine de tek tesellim kaybımızın olmaması. Her şey düzeldiğinde de Maraşımıza geri döneceğiz” dedi.