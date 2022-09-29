Bornova ‘Altınok’ için bir araya geldi
İzmir’de Süper Amatör Lig'e yükselen Altınok Futbol Kulübü yararına gece düzenlendi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bornova’da geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Altınok Futbol Kulübü yararına düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Başkan İduğ, özelikle gençlerin spor yapması için tüm olanakları sağlamaya çalıştıklarını belirterek, spor için bir araya gelen herkesin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, aday olduğu dönemde Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Demirel’in çocuklara sahip çıkıp spora yönlendirdiğini gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan İduğ, “Çocuklarımızı uyuşturucudan uzaklaştıran, onlara spor yaptıran, onları geliştiren ağabeyler çok kıymetli çok önemli. Bu konuda yerel yönetimlere düşen görev de spor olanakları sağlamak. Biz Çamdibi yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu yaptık. Yusuf Tırpancı sahasının tribünlerinin üzerini kapattık. İlçemizdeki bütün sahaların zeminlerini yeniledik. Bornova’da geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
BAŞKAN İDUĞ’A TEŞEKKÜR
Belediye bürokratları ve muhtarların da katıldığı yemekte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Demirel ve Altınok Futbol Kulübü Başkanı Cihan Güzel ile sohbet edip çalışmalarında başarılar diledi. Yakup Demirel ve Cihan Güzel Başkan İduğ’a spora verdiği destekler için teşekkür etti.
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