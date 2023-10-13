Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı açıldı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:15

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:15

Bornova Belediyesi iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için düzenlediği Türkiye'nin en kapsamlı istihdam fuarı açıldı. Büyükpark’ta düzenlenen törenle açılan İstihdam Fuarı’na İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren 120 firma katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un ev sahipliği yaptığı törene, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Öztaş, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, EGEV ve İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, CHP İzmir eski Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Mehmet Ali Susam, Bornova Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İş arayışında olan İzmirliler ilk günden stantlarda görüşmeler yaparak CV’lerini doldurmaya başladı. 15 Ekim 2023’e kadar açık olacak Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İDUĞ: 21 BİN KİŞİYİ İŞE YÖNLENDİRDİK

İstihdam Fuarı’nın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bir belediyenin en çok zorlandığı konuların başında iş başvurularının olduğunu belirterek, “Daha önce belediye meclis üyeliği yaptığım dönemde de en çok zorlandığımız konu belediyeye gelen CV’lerdi. Bornova Belediyesi'nin istihdam kapasitesi 2 bin. Bize gelen CV sayısı 400 bin. Biz ise bugüne kadar 21 bin kişiyi işe yönlendirdik” dedi.

Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı kapsamında 10 bine yakın iş imkanını vatandaşlarla oluşturduklarını söyleyen Başkan İduğ, “Mesleği olmayanlar için önemli bir destek veriyoruz. Nitelik kazanmak isteyenler Bornova Belediyesi’nin Altın Bilezik Projesi’ne kayıt yaptırıyorlar ve 6 aylık eğitim aldıktan sonra yeni işlerine kavuşuyorlar” dedi. Başkan İduğ, “Bornova Belediyesi olarak, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla iç içe çalışmaya devam edeceğiz. Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı’na destek veren tüm katılımcılarımıza, meslek odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Törene katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de istihdamın artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştı.

ATA: BU FUAR ÇÖZÜM OLACAK

İESOB Başkanı Yalçın Ata, istihdamın ve iş dünyasının buluştuğu fuara katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “İstihdam ülkenin ekonomik büyümesi ve toplumsal refahı için hayati öneme sahip. İşsizlik birçok sorunun temel kaynağı. İşsizliğin toplum üzerinde negatif etkisi çok fazla. Bu fuarın işveren ve iş arayanlar için çözüm getireceğine inanıyorum. Bornova Belediyesini tebrik ediyorum. Gençler, lütfen masa başı iş olsun, memur olayım diye vizyonunuzu sınırlandırmayın. İhtiyaç duyulan mesleklere odaklanın” diye konuştu.

ÖZPOYRAZ: GENÇLERİMİZE İŞ KAPISI OLACAK

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Bugün burada müthiş bir manzara var. Başkanımız sayesinde Türkiye'ye örnek olacak müthiş bir organizasyona şahit oluyoruz. Öncelikle başta Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ olmak üzere bu fuarı düzenlenmesinde gayret gösteren herkesi içtenlikle kutluyorum” dedi. Özpoyraz, “Bu tür etkinlikler önemli. Gençlerimize iş kapısı açma konusunda önemli adımlara vesile olacak bu fuar. Bizler İzmir Ticaret Odası olarak yaratıcı, girişimci nesillerin yetişmesine, istihdamın artmasına yönelik projelere büyük önem veriyoruz” dedi.

ÖZTAŞ: SOMUT PROJELERE DESTEK VERİYORUZ

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Öztaş, “Altın Bilezik’teki başarısını istihdam fuarına taşıyan Mustafa İduğ’u tebrik ediyoruz. İşsizlik ülkemizin en kronikleşmiş sorunlarından. Ekonomik zorluklar işsizliği gündemde tutmaya devam ediyor. Sanayiciler olarak meslek kazandıracak politikalara çok önem veriyoruz. Meslek liseleri bu noktada önemli yere sahip, meslek liseleri teşvik edilmeli. Somut projelere bu nedenle destek veriyoruz” diye konuştu.

KÜÇÜKKURT: İZMİR'İN EKONOMİK GÜCÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN BURADAYIZ

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Bizler İzmir'in ekonomik gücünü vce sosyal refahını artırmak için, iş fırsatlarını paylaşmak, iş dünyasında birlikte ilerlemek için buradayız. Bu fuar iş arayanlar için önemli bir fırsat sunacak. İşveren potansiyel çalışanlarını burada bulacak. Şehrimizin ekonomik büyümesine de katkı sağlayacak. İzmir'in ekonomik potansiyelini büyütmek için el ele birlikte çaba sarf edeceğiz” dedi.

ZORLU: ÖRNEK BİR PROJE OLMASINI DİLİYORUM

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sibel Zorlu da “Burada müthiş bir sinerji yaratılacak. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında örnek bir proje olmasını diliyorum. En önemli ihtiyacımız finansmana erişimin yanı sıra çalışan bulabilmek ve çalışanlarımızla uzun süreli çalışmak. Kadın istihdamının özellikle altını çizmek istiyorum. Bu oranın yükselmesi ve İzmir’in bu konuda da öncü şehir olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

ESKİNAZİ: MESLEKİ EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, “Ekonomik kriz bizi esas gündemden uzaklaştırıyor. Bizim istihdam sağlayacak ortama ihtiyacımız var. 2009 yılından bu yana iş gücü ödemelerinin en düşük olduğu yıl 2022. En büyük pay ise yüzde 32 ile 2016’da yaşandı. Emek sermaye makası daha da açılmış durumda. Mesleki yönetime yönelik birçok projemiz de var. Mesleki eğitimi güçlendirerek ihtiyaç duyulan iş gücü kaynağı oluşturulabilir. İş arayanların iş bulması işverenin de eleman bulması için yapılan bu fuar için teşekkür ederiz” dedi.

FOGGO: EVDEN ÇALIŞIP ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA KAZANIYORLAR

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, işsizlik rakamlarının TÜİK’in açıkladığı oranların çok üstünde olduğunu belirterek, Bornova Belediyesi’nin projesinin çok önemli olduğunu söyledi. Foggo, “Yoksulluğun derinleştiği zamanlardayız. Korkunç bir işsizlik var. O yüzden bu proje çok önemli. Altın Bilezik’te çalışan kadınların bir kısmını evlerde ziyaret ettim. Yalnız yaşayan kadınlardı, küçük çocukları vardı. İnanın o evde yaptıkları işle asgari ücretin üzerinde para alıyorlardı, bu işten çok memnunlardı” diye konuştu.

PROF. DR. KANDİLLER: ÖĞRENCİLERİMİZE İŞ BULMA İMKANI SAĞLIYOR

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un, yerel yönetim, sektör, akademi ve sivil toplum örgütlerini İstihdam Fuarı’nda buluşturmasının önemine vurgu yaparak, “Birinci teşekkürüm bunun için. İkinci teşekkürüm de İzmir’de okuyan üniversite öğrencileri için. Mezuniyete yaklaşmış ama henüz diploma almamış öğrencilerimize iş bulma imkanını sağladınız. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

TOROS: BU ALANDAKİ ÇALIŞMALAR ÇOK KIYMETLİ

Tiryakiler Grubu İnsan Kaynakları ve İcra Kurulu Üyesi Füsun Toros, Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı’na katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Toros, yeni fabrika kuracakları zaman sermayeden çok yetişmiş elemana ihtiyaç duyduklarını, bu alandaki çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.

40 KİŞİLİK EKİP

Altın Bilezik Proje Koordinatörü Cem Dumlupınar, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un göreve başlar başlamaz Altın Bilezik Projesi’ni hayata geçirdiğini, 40 kişilik ekiple çalıştıklarını belirterek, “Bugüne kadar 400 bin başvuru aldık, 86 toplu iş görüşmesi yaptık. İki Oda Bir İş Projesi’yle de engelli kadınlar, ev kadınları ve eski hükümlü kadınlara evlerinde üretim yaparak gelir elde etme imkanları sunuyoruz. Bu projeyi de hızla büyütüyoruz. TERBAY ile beraber açtığımız çıraklık okulunda 18 yaşını aşmamış ortaokul mezunu veya ortaokul terk olan kişileri davet ediyoruz. Dahil olan gençlerimiz 2 gün teorik 3 gün pratik eğitim alıp asgari ücretin üçte biri, yol ve yemek imkanı elde ediyor” dedi.

Dumlupınar Türkiye'de ilk kez aday eşleştirme özelliğine sahip bir portalı da devreye sokacaklarını belirterek, “Bir işveren siteye girip eleman bulmak için kriterlerini girdiğinde yapay zeka ile çalışan sistem, yüzdelik oranları da göstererek eşleştirme yapacak. Sitede iş arayanlarla firma temsilcileri online görüşme yapma imkanına da sahip olacak” dedi.

Fuar’a farklı sektörlerden firmaların yanı sıra üniversiteler ve önde gelen sivil toplum kuruluşları da katıldı. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de yer aldı.

Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı, katılımcı firmalar göz önüne alındığında geniş bir kitleye hitap ediyor. Vasıfsız işçilerin yanı sıra kadınlar, part-time iş arayanlar ve çıraklık çağındaki gençler için de iş olanakları bulunacak.