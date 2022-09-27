Bornova Belediyesi, kız yurdu için ilk kazmayı vurdu

27 Eylül 2022 Salı, 11:04

İzmir'de Bornova Belediyesi, Türkiye’de yeterli yurt binasının olmaması ve artan kira maliyetleri nedeniyle giderek büyüyen bir problem haline gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretiyor. Mevcut 155 kişilik kız öğrenci yurdunun yanı sıra merkezde bünyesinde bulunan bir binada projelendirdiği 300 kişi kapasiteli yurt için çalışmalarına devam ediyor. Yine merkezde bulunan Büyük Çarşı’nın sonunda yapılacak 100 kişilik kız öğrenci yurdu binasının inşaatı için ise ilk adım atıldı. Ekipler alanda kırma çalışmalarına başladı.

HEDEF 29 EKİM 2023

Bornova’da yurt sorunu kalmaması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan İduğ, “İnşaatına yeni başladığımız binamızı en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Mevcut binamızda yaptığımız çalışmaları ise hızlandırarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. 300 kişilik kapasite ile hizmet verecek olan binanın açılışı için 29 Ekim 2023 tarihini hedefledik” dedi.

KIZ ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Barınmanın üniversiteliler arasında önde gelen sorunlar arasında olduğunu da hatırlatan Başkan İduğ, “Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle başka şehirlerden ilçemize üniversite okumak için gelen kızlarımızın barınmalarını sağlayarak, onların eğitimlerine odaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.