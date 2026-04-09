Bornova Belediyesi'nden açıklama: Ömer Eşki ifade vermek üzere davet edildi, gözaltı kararı açıklama ile öğrenildi

9.04.2026 12:54:00
Bornova Belediyesi'nden Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, konu hakkında hukuki sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3 belediye yöneticisi ile sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bugün saat 09.30 sularında emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki, bugün saat 09.30 sularında emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edilmiş ve bu davete icabet ederek emniyet müdürlüğüne gitmiştir. Sürecin devamında sayın Başkanımız hakkında bir gözaltı kararı bulunduğu hususu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama ile öğrenilmiştir" denildi.

Konu hakkında hukuki sürecin takip edildiği bildirilen açıklamada, "Gelişmeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirilmişti.

Bornova’da eğitimin geleceği için güç birliği Bornova Kent Konseyi, okul aile birlikleri yönetimleriyle Dramalılar Köşkü’nde bir araya gelerek eğitimde iş birliği ve çocukların geleceğine yönelik ortak adımları değerlendirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların güvenliği, bilinçli yetişmesi ve katılımcı anlayışla daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturulması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Toplantıda, okul aile birlikleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve dayanışmanın artırılması vurgulandı.
Son Dakika... Bornova Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.
Son Dakika... Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.