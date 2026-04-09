Bornova Belediyesi'nden açıklama: Ömer Eşki ifade vermek üzere davet edildi, gözaltı kararı açıklama ile öğrenildi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3 belediye yöneticisi ile sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bugün saat 09.30 sularında emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki, bugün saat 09.30 sularında emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edilmiş ve bu davete icabet ederek emniyet müdürlüğüne gitmiştir. Sürecin devamında sayın Başkanımız hakkında bir gözaltı kararı bulunduğu hususu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama ile öğrenilmiştir" denildi.

Konu hakkında hukuki sürecin takip edildiği bildirilen açıklamada, "Gelişmeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirilmişti.