Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 21 Eylül’de perdelerini açacak

06 Eylül 2022 Salı, 11:13

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), geçen sezon seyircinin yoğun ilgi gösterdiği “Oyunun Oyunu” ile 21 Eylül’de ‘Sahne’ diyecek. Yeni sezonda oyununu seyirciyle buluşturmak için hazırlıklara başlayan BBŞT, “Oyunun Oyunu” ile 21 Eylül’den itibaren her çarşamba, cuma ve cumartesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde saat 20.00’de sahneleyecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tüm sanatseverleri BBŞT’nin oyunlarını izlemeye davet etti. 21 Eylül’de sahnelenecek Oyunun Oyunu’nu izlemeyi heyecanla beklediklerini söyleyen Başkan İduğ, “Sanatı, sanatçıyı ve belediyemizin köklü kurumlarından biri olan BBŞT’yi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

YENİ TİYATROCULAR BORNOVA’DAN YETİŞİYOR

30 yıldır açtığı kurslar ile tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandıran, İzmir ve Türkiye’de tiyatro alanında önemli bir yere sahip Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu kış sezonu kursları için çalışmalarına devam ediyor. Yeni eğitim – öğretim dönemine hazırlık yapan BBŞT, 2022 – 2023 sezonu Çocuk ve Gençlik grubu kurs kayıtlarını Eylül ayında 'bbst.bornova.bel.tr' üzerinden açacak. Kurs kayıtlarının tarihleri Bornova Belediyesi ve Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

BBŞT Çocuk ve Gençlik Kurs kayıtlarını Eylül ayında ve Yetişkin Tiyatro Kursu, Sahne Arkası ve Dramatik Yazarlık kurs kayıtlarını ise Ekim ayında açacak olan BBŞT’nin bu sezon yıllık ücreti tek öğrenci için 200 TL olarak belirlendi.

Ekim ayında başlayacak olan tiyatro kursları Haziran ayında son bulacak. 8 ay sürecek olan kurslarda öğrencilere BBŞT ana kadro eğitmenleri tarafından oyunculuk, ses ve beden eğitimleri verilecek. Kursiyerler aldıkları eğitimin yanı sıra dönem boyunca çalıştıkları oyunlar ile “Kursiyer Oyunları Festivali”nde seyirci karşısına çıkarak oyunlarını sergileme fırsatı da buluyor.

Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek kurslara 5. sınıftan itibaren her yaştan kursiyer katılabilecek.