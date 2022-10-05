Bornova Kültür Adası için imzalar atıldı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:56

Bornova'nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için Dünya Kenti İzmir Derneği, Levantenler Derneği, Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hazırlanan Bornova Kültür Adası projesi için imzalar atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin desteği ile hayata geçecek Bornova Kültür Adası projesiyle Yeşilova Höyüğü, Homeros Vadisi ve mağaralarıyla Levanten köşkleri kent belleğine kazandırılacak.

Bornova Kültür Adası Projesi için Dramalılar Köşkü'nde bugün yapılan imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği (HİSÇED) Başkanı Gülper Ergün, İzmir Levantenler Derneği Başkanı Giuliano Gloghini, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Başkanı Can Ersoy, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve akademisyenler katıldı.

SOYER: İZMİR TURİZMİNE YENİ BİR DESTİNASYON KAZANDIRIYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Kültür Adası Projesi ile Bornova’nın kültür mirası noktalarını koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacaklarını belirtti. Bu bölgeyi İzmir turizmine yeni bir destinasyon olarak kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Soyer şunları söyledi:

“Bornova sadece eğitim, tarih, kültür ve tarım kenti değil aynı zamanda turizm kenti. Bunun öne çıkartılması hepimizin asli görevi. Homeros tek başına Bornova'yı dünya markası yapmaya yetecek kudrette bir marka. Bunun için UNESCO Edebiyat Şehri başvurumuzu hazırladık. İzmir Homeros'un gücüyle yeni bir dünya markasını kazanmış olacak. Bugün attığımız adım sayesinde 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü, Homeros Vadisi ve Levanten köşkleri arasında bir zaman yolculuğuna çıkabileceğiz. Böylelikle şehrimiz, insanlık tarihinin 8 bin 500 yılının tek bir günde deneyimlendiği evrensel bir destinasyon haline gelecek. Bu eşsiz alanın dünyada ve ülkemizde daha iyi tanıtılması için hiç şüphesiz var gücümüzle çalışacağız.”

İDUĞ: TARİH FIŞKIRIYOR

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise şöyle konuştu:

“Bornova'dan tarih fışkırıyor. Çok değerli bir kentte yaşıyoruz. Sizlerle daha iyi bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği (HİSÇED) Başkanı Gülper Ergün ise, “Yerel yönetimler halk arasında köprü olması sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.”