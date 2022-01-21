Bornova'da 2022 yatırım yılı olacak

21 Ocak 2022 Cuma, 06:01

Açılışı yapılacak ve 20 milyon liraya yapılan asfalt üretim tesisi saatte 160 ton asfalt üretilebilecek. Açılması planlanan Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için 8 milyon 500 bin TL harcandı. Tesis içerisinde bir de spor salonu yer alacak. İçerisinde açık ve kapalı olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisi baştan sona yenilendi.

Yeni spor ve fitness salonları yapıldı. Belediyenin hizmet binaları bakım ve onarım çalışmaları için 12 milyon TL harcadı. Bu çalışmalar kapsamında en büyük bütçe 2.5 milyon TL ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri’ne ayrıldı.

Bornova’yı büyütmek hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yılın son aylarında önce dövizde, ardından da girdi maliyetlerinde yaşanan artışları hatırlatan Başkan İduğ, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yapılacak yatırımları öncelik sırasına koyarak hiç bekletmeden yaptık. Bu yıl öncelikli olarak yolları yenilemeyi hedefliyoruz. Diğer yandan pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sosyal yardımlarımızı arttırmıştık. Bu dönemde de oluşabilecek gelir düşüşleri ve istihdam krizleri için sosyal yardımları yüksek seviyede tutmaya devam edeceğiz. Belediyemizin hiçbir borcu yok, bütçemiz güçlü” diye konuştu.