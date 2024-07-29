Bornova’da afetlere karşı ortak çalışma

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:00

İzmir’de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Arama Kurtarma Derneği (BORAK) yönetimi ile bir araya gelerek olası afetlerde ortak çalışmanın temellerini attı. Toplantıda, afet anında ve sonrasında yürütülecek çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Ayan, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, BORAK Genel Başkanı İrem Demircan, BORAK Genel Başkan Vekili Tuğberk Vural, BORAK Başkan Yardımcısı Çağrı Yüksel ve AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri Demirkan Sarıkaya katıldı.

K9 ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ VE EĞİTİM ÇİFTLİĞİ PROJESİ

Toplantıda afet anında ve sonrasında yaşanabilecek kayıpları en aza indirgemek amacıyla Bornova Belediyesi ve BORAK iş birliğiyle K9 Arama Kurtarma Köpeği yetiştirmek üzere çiftlik kurulması, gerekli araç ve gerecin sağlanması ve personele arama kurtarma eğitimleri verilmesi gibi projeler ele alındı.

BAŞKAN EŞKİ: AFET ANINDA İŞBİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Doğal afetlere karşı dirençli kentlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Afet anında ve sonrasında gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerin ilgili kurumlarla işbirliği içinde olması gerekiyor” dedi. Eşki, Bornova Belediyesi olarak bu alanda atılacak her adıma destek vereceklerini belirtti.

BORAK BAŞKANI’NDAN ÖRNEK YEREL YÖNETİM VURGUSU

BORAK Genel Başkanı İrem Demircan, Bornova Belediyesi’nin ve Başkan Ömer Eşki’nin doğal afetler ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili yaklaşımının diğer tüm yerel yönetimlere örnek olması gerektiğini belirterek, “Birlikte önemli çalışmalara ve projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.